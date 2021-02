Começa nesta terça a vacinação de Covid-19 para idosos acima de 85 anos em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco inicia nesta terça-feira, 16, a vacinar idosos acima de 85 anos com o imunizante contra os efeitos da Covid-19. O município liberou a vacinação para mais esse grupo na manhã de hoje, no pátio do antigo Detran, em frente ao 7º BEC.

Na ocasião, o secretário da saúde da capital ficar aberta para atendimento de pessoas com sintomas da dengue, devido a grande demanda por atendimento. Estiveram no encontro o prefeito Tião Bocalom, o secretário Frank Lima e o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene.

Para ir ao local, é necessário usar máscara e álcool em gel e seguir os protocolos de distanciamento, prevenção e combate à covid-19.

Rio Branco continuará com a vacinação para idosos acima de 80 anos acamados. Eles continuam recebendo a vacina em casa. Para isso, o familiar deve ligar no telefone 3216-2400 ou 3224-4268 e agendar a visita da equipe de vacinação com o RG, ou CPF, ou Cartão do SUS do idoso a ser vacinado.

Os idosos acima de 90 anos também continuam sendo vacinados no drive-thru, em frente ao 7° BEC, nesses dias de Carnaval. A partir da tarde de quarta-feira,17, a vacinação volta a ser na Policlínica Barral & Barral, no Tangará e nas URAPs Claudia Vitorino, na entrada do Taquari, e Roney Meireles no Adalberto Sena, no horário da 8h às 17h.