Segurança reforça policiamento em Assis Brasil em meio à crise migratória no Acre

A vacinação contra Covid-19 continua para idosos acima de 80 anos acamados. Eles seguem recebendo a vacina em casa. O familiar precisa ligar no telefone 3216-2400 ou 3224-4268 e agendar a visita da equipe de vacinação com o RG, ou CPF, ou Catão do SUS do idoso a ser vacinado.

Os idosos acima de 90 anos também continuam sendo vacinados no Drive Thru, em frente ao 7° BEC, nesses dias de Carnaval. A partir da tarde de quarta-feira,17, a vacinação volta a ser na Policlínica Barral & Barral, no Tangará e nas URAPs Claudia Vitórino, na entrada do Taquari, e Roney Meireles no Adalberto Sena, no horário da 8h às 17h.

A diretora de Regulação da Semsa, Graça Camurça, explica que o atendimento é feito imediatamente, ou se preferir, o familiar pode deixar o número de contato e nome, para que os atendentes retornem a ligação e façam o cadastro do idoso acamado que irá receber a dose do imunizante.

“É um mecanismo prático que vai auxiliar a equipe da secretaria no cadastramento desses idosos e no atendimento. Caso não tenham o número GMUS ou do cartão do SUS, pelo menos o CPF e o nome deve ser informado”, explica.

“Esse é um direito que está sendo garantido aos idosos, às famílias, a todos os idosos acamados em casa com mais de 80 e 90 anos.”