Em parceria com o Grupo Star, aplicativo Mototaxi10 é lançado prometendo viagens mais baratas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Devido as intensas chuvas e ao transbordamento do rio Acre e igarapés em Rio Branco e no interior, a Energisa segue monitorando os locais que correm atingidos pelas águas e está pronta para colocar as ações previstas no Plano de Contingência que visa garantir maior segurança no fornecimento de energia e evitar acidentes com energia elétrica.

A população deve redobrar os cuidados com energia elétrica em caso de chuvas fortes, nos lugares alagados e nas regiões afetadas por enchentes. O diretor técnico comercial, Ricardo Xavier, faz um alerta.

“Durante as enchentes é necessário redobrar os cuidados. No caso de inundações dentro de residências ou estabelecimentos, a pessoa não deve ter contato com as instalações elétricas. Além de desligar os disjuntores internos para evitar curtos-circuitos”.

Para evitar acidentes com energia elétrica é preciso verificar instalações internas com muito cuidado, tirar da tomada equipamentos como computadores, TVs, micro-ondas, não manusear bomba d’agua e em caso de fio partido não se aproximar, principalmente quando estiver perto de água.

“As ações de segurança são reforçadas, bem como nossos atendimentos durante as alagações. É muito importante ligar para a empresa em qualquer situação envolvendo energia elétrica, seja fio partido ou água perto da fiação elétrica. Em caso de água próxima de tomadas é necessário efetuar o desligamento do disjuntor, não manusear bomba d´água, são pequenas ações que evitam acidentes maiores”, destacou Xavier.

Em caso de qualquer situação de risco, os clientes devem entrar em contato com a distribuidora, por meio do telefone 0800-647-7196 (funciona 24h) ou pela Gisa através do Whatsapp (68) 99233-0341 que funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h.

Se você mora ou estiver em uma área de alagamento

O primeiro sinal de chuva forte e alagamento, deixe móveis e eletrodomésticos fora do alcance da água.

· Desligue equipamentos elétricos e eletrônicos, feche o registro do gás e da água;

· Não se abrigue embaixo de árvores e mantenha-se distante de postes para evitar acidentes com descargas elétricas.

· Não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas;

· Não toque em equipamentos elétricos que estejam ligados à rede elétrica;

· Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou em locais inundados, pois há risco de choque elétrico e curto-circuito.

· Acompanhe o noticiário local pelo rádio e fique atento às mensagens de esclarecimento;

· Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação das águas.