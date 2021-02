Acre tem 10 mortes e mais 428 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Pela primeira vez em 2021, o Acre registra uma dezena de mortos em decorrência de complicações da Covid-19. Nesta segunda-feira, 15, o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) comprova que o descumprimento às regras sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus pode ser fatal. O Estado registrou em apenas 24 horas a morte de 10 pessoas.

A última vez que o Acre confirmou alto número de mortos pela Covid-19 foi no dia 1º de junho de 2020, quando os 22 municípios acreanos registraram 13 óbitos. As mortes registradas nesta segunda são de pessoas com idades que variam entre 46 a 91 anos. O número total de pessoas que já morreram no Acre por causa da Covid-19 chega a 931.

Em relação aos novos casos, nas últimas 24 horas mais 428 pessoas se infectaram com a Covid-19 no Acre. Com isso, o número total de casos salta de 53.027 para 53.455.

Até o momento, o Acre registra 148.107 notificações de contaminação pela doença, sendo que 93.630 casos foram descartados e 1.022 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 45.648 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 268 pessoas seguem internadas.

Os óbitos do sexo masculino são:

Morador de Brasileia, A. G., de 73 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 4 de fevereiro, vindo a falecer no dia 13.

Morador de Rio Branco, O. S. B., de 49 anos, deu entrada no dia 4 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer neste domingo, dia 14.

A. P. R. N., de 73 anos. Morador de Rio Branco, o idoso deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 4 de fevereiro, vindo a óbito neste domingo, dia 14.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Cruzeiro do Sul, M, S, S, L,. de 46 anos, deu entrada na Clínica Médica Covid, em Cruzeiro do Sul, no dia 7 de fevereiro, e faleceu no dia 11 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, J. M. S., de 74 anos, deu entrada no dia 9 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), vindo a falecer no dia 11 de fevereiro.

R. C. O. S., de 87 anos. Moradora de Rio Branco, a idosa deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 15 de janeiro, vindo a falecer no dia 11 de fevereiro.

Moradora de Sena Madureira, H. R. S, de 71 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 12 de fevereiro, vindo a falecer no dia seguinte, 13.

H. L. M., de 89 anos. Moradora de Cruzeiro do Sul, a idosa deu entrada no dia 3 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu neste domingo, dia 14.

Moradora de Rio Branco, M. F. S. S., de 91 anos, deu entrada no dia 12 de fevereiro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a óbito no dia seguinte, 13.

A. L. S. S., de 62 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 8 de fevereiro, vindo a falecer neste domingo, dia 14.