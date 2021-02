Imigrantes fazem protesto na ponte entre Assis Brasil e Iñapari para sair do Brasil

O aposentado Júlio Guedes da Rocha, de 91 anos, é um dos idosos que já tomou a vacina contra a covid-19 em Rio Branco. Ele recebeu a primeira dose no dia 10 de fevereiro, no estacionamento do antigo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em frente ao 7º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC).

Para ele, o sentimento foi de tranquilidade ao tomar o imunizante. “Bem, eu fiquei despreocupado. Estou feliz demais. Já está marcada a 2ª dose. Estou muito mais tranquilo”, relatou.

Júlio Guedes foi internado em decorrência de complicações da Covid-19 no dia 16 de novembro, após ter o seu pulmão comprometido em 80%. Ele relatou que recebeu a notícia de que tinha contraído o vírus com muita preocupação, porém o atendimento dedicado dos profissionais de saúde do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into) ajudaram a manter a calma.

“Eu fiquei preocupado porque eu tinha muito medo do vírus, mas graças a Deus, eu consegui sair muito bem de lá. Quem não tem medo da morte, né? Todo mundo tem, mas graças a Deus, eu fui curado. Fiquei feliz demais de sair de lá. Tive profissionais de saúde de primeira. O meu tratamento foi de primeira”, descreveu.

A filha Norma Rocha, conta que viveu momentos de apreensão e medo com a internação do pai. Ela lembra que a preocupação foi grande, pois temia que ele poderia não sair dali com vida devido a idade avançada.

“Foi muito preocupante e com a idade em que ele foi internado, a gente acreditava que ele não ia sair vivo, mas quando ele saiu de lá falou que o tratamento era de primeira e que os profissionais de saúde cuidaram muito bem dele. Todo dia o pessoal ligava para a gente e repassava o telefone para ele falar com a família. Teve o dia também da visita do banho de sol e ficamos olhando ele de longe pela grade. Falamos com ele e ele ficou muito emocionado, porque ele não estava acostumado a ficar longe da gente. Logo depois, ele teve alta. Graças a Deus”, afirmou.