Todas as UTIs do Santa Juliana estão lotadas e hospital não tem como abrir mais leitos

Não é só o sistema público de saúde do Acre que está em colapso por conta da pandemia do novo coronavírus. A rede privada também sofre os efeitos da contaminação em massa que vem ocorrendo nas últimas semanas pelos 22 municípios acreanos. Em Rio Branco, depois do Hospital de Campanha de Rio Branco, do Juruá e do pronto-socorro, agora o particular Hospital Santa Juliana também anunciou que está com todos os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) preenchidos.

Neste sábado, 13, por exemplo, a unidade de saúde da rede privada não tem mais como alocar novos pacientes graves. Ao ac24horas, o hospital informou por meio da assessoria de comunicação que, infelizmente, não tem possibilidade de expandir os leitos de UTI. “Não temos espaço, a usina de oxigênio não comporta mais leitos, e também não temos mais equipamentos”, garante.

O hospital Santa Juliana ainda sofreu um pico de energia que durou cerca de 10 minutos no início da tarde dessa sexta-feira, 12, provocando correria entre os profissionais de saúde da UTI.

Ate essa sexta-feira, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) só tinah uma vaga de UTI para Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou 376 casos de infecção por coronavírus, subindo para 52.548 infectados em todo o Acre. Com mais 3 notificações de óbitos, o estado chegou a 910 mortes decorrentes da doença.