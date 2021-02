TJAC vai acionar Sejusp após ameaças de morte a sindicalista dos servidores da instituição

A desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Cordeiro, informou ao sindicalista Isaac Ronaltti, que após tomar conhecimento pela imprensa de ameaças de morte contra o servidor, vai acionar a Secretaria de Estado de Segurança Pública “para as devidas providências que o caso requer”, disse em ofício.

Isaac Ronaltti é o autor de denúncias protocoladas ao Ministério Público Federal contra a aprovação do projeto de lei que anistiou dívidas de magistrados do Acre. O MPF entrou com ação na Procuradoria-Geral da República (PGR).