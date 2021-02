Morre no Santa Juliana o advogado Giliard Silva, vítima de AVC após infecção de Covid-19

A família do advogado Giliard Silva publicou uma nota de pesar na tarde deste sábado, 13, para informar que o profissional faleceu no hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Giliard estava internado por infecção do novo coronavírus quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Giliard da Silva de Souza, decorrência de um AVC hemorrágico após diagnosticado com coronavírus (Covid-19)”, informou a família nas redes sociais.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC) também emitiu pesar pelo falecimento do advogado Giliard Silva de Souza.

“Unimo-nos à família e aos amigos neste momento de dor e rogamos pela consolação divina”, divulgou.

Giliard Souza começou a atuar como jurista na Banca Rui Duarte Advogados Associados. Foi assessor jurídico na Defensoria Pública do Estado do Acre. Ultimamente, atuava com escritório próprio.

Antes de ser acometido pela Covid-19, o jovem advogado fez várias sustentações orais em defesa de seus clientes, se destacando em vários julgamentos de ações criminais. Foi ele quem auxiliou primeiramente na defesa de Alan Lima, estudante acusado de ter feito um racha com Ícaro Pinto, num acidente que tirou a vida de Jhonliane Paiva, em agosto do ano passado.

“Advogado não defende o bandido e nem o crime, advogado defende o direito”, escreveu Giliard Souza.