Cruzeiro do Sul tem 9 óbitos por Covid-19 em apenas 24 horas

A pandemia da Covid-19 que assolou o mundo inteiro provocando uma grande crise mundial, refletindo diretamente na economia de vários países aos poucos está sendo superada. A tomar como exemplo o Acre, que tomada as devidas proporções, mesmo diante de um cenário drástico conseguiu alcançar um crescimento significativo no valor e no volume de exportação ao final de 2020.

O Brasil apresentou uma redução de quase 7% (-6,9%) nas exportações, enquanto o Acre cresceu 3,5% (+3,5%) no valor das exportações e de mais de 13,5% (+13,6%) no volume de produtos exportados no ano de 2020. Os dados foram apresentados pelo consultor de Comércio Exterior da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Victor Hugo Rondon, durante a primeira reunião da Câmara Técnica do Comércio Exterior do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, no início de 2021.

Ainda de acordo com Victor Hugo, foram R$ 175 milhões exportados pelo Acre, sendo os responsáveis o setor madeireiro com 38,7%; produtos cárnicos e seus derivados com 26,3%, produtos da agricultura com 20,9%, peles de couro com 6,7% e alimentos industrializados com 2,2%, outros 5,2%.

Os maiores parceiros comerciais do Acre são Hong Kong, Peru, Estados Unidos, Bolívia, Holanda e China. “O Acre exportou, no ano passado, para 44 países, mas estes seis representam 85% do total das exportações”, comentou o consultor.

Para o vice-governador do Acre, Major Rocha, os dados apresentados garantem uma resposta satisfatória ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Demonstrando que ações implementadas pelas instituições envolvidas caminha para um resultado significativo na economia acreana.

“A pandemia apresentou um panorama nada satisfatório para a economia global, mas o Acre com o trabalho que vem sendo desenvolvido, caminhou na contramão da crise mundial e conseguiu um crescimento animador diante de um cenário em que não esperávamos muito. Isso nos faz acreditar que estamos no caminho certo e vamos avançar ainda mais, nos inserindo no mercado internacional de exportação”, avaliou Major Rocha.