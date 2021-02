Bispo visita hospitais para fazer oração a pacientes e servidores

Enterros noturnos são a nova realidade do cemitério de Cruzeiro do Sul

No final de semana passado em Cruzeiro do Sul, 8 pessoas morreram com Covid-19 e este, poderá superar o número de óbitos. Da noite dessa quinta para a manhã desta sexta-feira, 12, 5 pessoas já morreram por conta do coronavírus no Hospital de Campanha. Destes, 4 mortos foram enterrados à noite e 1 agora pela manhã. Uma das vítimas fatais era morador de Rodrigues Alves e as demais de Cruzeiro do Sul.

Os enterros noturnos já se tornaram comuns em Cruzeiro do Sul, onde os sepultamentos são feitos imediatamente depois da morte por Covid-19. O primeiro foi realizado em maio do ano passado e, segundo o administrador do Cemitério Morada da Paz, Auricélio Lima, era por volta de meia-noite e os coveiros ficaram com medo. “Houve um certo medo e nervosismo porque nunca havia sido feito antes, mas agora todos já se acostumaram e se tornou comum”, explica.

“À noite é ainda mais triste enterrar um ente querido”, diz familiar

O jornalista Gledson Albano esteve presente no enterro de sua irmã, a professora Maria Sulenir de Souza Lima, a Sula, na noite desta quinta-feira. “Minha irmã foi a primeira a ser enterrada. Além de ser à noite, tinha chovido o dia todo e havia muita lama. Eu ainda estava lá no cemitério quando chegou o terceiro corpo e no caminho passei pelo quarto”, conta ele alertando para a necessidade de cumprimento das regras sanitárias e de distanciamento para evitar novos casos de Covid-19. “É ainda mais triste enterrar um ente querido a noite”, conclui.

Na ala Covid-19 do Cemitério Morada da Paz, há 158 corpos enterrados. Pessoas de Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas porque no início da pandemia não era permitido o traslado de corpos. A área do cemitério é de 5 hectares e foi comprada e implantada pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.