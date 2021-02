Relator do Orçamento, Marcio Bittar diz que auxílio tem de vir com reformas do Estado

Em entrevista, o relator do orçamento do governo federal para 2021, o senador Márcio Bittar, afirmou que um novo auxílio emergencial vai ter que vir acompanhado de sinais de ajustes por parte do governo.

Para o senador, com a pandemia foi criado um impasse no orçamento deste ano. Isso porque o auxílio é necessário, mas também é preciso sinalizar a correção de rumo nas contas públicas. O senador declarou que espera uma definição sobre uma medida de ajuste dentro de duas semanas.

Além disso, Bittar reafirma a necessidade da renovação do orçamento de guerra e do estado de calamidade pública para lidar com a pandemia.

“Nós estamos em estado de emergência. O estado brasileiro não tem como virar as costas para esses brasileiros mas é fundamental que apresente alguma coisa em conjunto para demonstrar claramente o quanto devemos reformar o estado brasileiro”, disse.