Médicos acusados de negligência em morte de bebê serão ouvidos na próxima semana

Na última terça-feira, 9, três homicídios foram cometidos de forma bárbara, no seringal Canadá, em Feijó (AC). Segundo informações, duas pessoas ainda ficaram feridas. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Feijó, mas não se sabe o estado de saúde.

A investigação preliminar aponta para o jovem Juvenir Cardoso Lucas, de 18 anos, como o responsável pelos assassinatos. Segundo informações, a motivação do crime seria por não aceitar o término da relação com sua ex-companheira, que é sobrinha do casal, proprietário da casa.

Segundo o site Feijó Notícias, um conhecido rezador tendo por nome Altevir estava em sua casa juntamente com sua esposa e uma adolescente que seria filha do casal, também estava na residência outro casal e uma criança que teria ido em busca de ajuda para que Altevir rezasse na criança, já estava anoitecendo e as visitas ficaram na casa devido o horário.

Nesse momento, criminoso teria invadido a casa do Sr. Altevir e foi esfaqueando as pessoas que lá estavam, iniciando a tentativa de homicídio por um casal de visitantes que tinham ido levar uma criança para ser rezada por Altevir.

Não conseguindo matar o casal, que escapou, levando consigo seu filho, Juvenir matou os seus ex-sogros e a menor, usando uma faca. A ex-companheira de Juvenir não estava no local do crime.

Com informações do site Feijó Notícias