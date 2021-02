Dono de bar terá de doar 2 salários mínimos a UBS por recusar medidas de isolamento

O empresário Cristiano Ferreira, dono da C.Com Shopping, é o principal alvo de uma Operação Trojan da Polícia Civil desencadeada nas primeiras horas desta sexta-feira, 12. A ação é coordenada pela Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção (Decor). Pelo menos 6 mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos.

Agentes da Polícia estiveram na residência de Cristiano localizada no Condomínio Varandas do Sol, no bairro Morada do Sol, próximo ao Comando do Corpo de Bombeiros. Um carro chegou a ser apreendido na ação policial.

Cristiano é genro do deputado estadual José Bestene (PP) e tem uma série de contratos ativos com o governo do Estado, entre eles a venda de 2 mil computadores que uma auditoria do Tribunal de Contas do Acre indicou superfaturamento superior a R$ 2,4 milhões.

O ac24horas tentou contato com o advogado do empresário, Rodrigo Aiache, mas até o fechamento desta matéria, ele não atendeu nossas ligações.

O nome da operação policial “Trojan” vem da mitologia Grega onde faz referência a “Cavalo de Tróia” que também é um dos programas maliciosos mais comuns. Ele acessa seu dispositivo disfarçado como um programa comum e legítimo. Seu papel é possibilitar a abertura de uma “porta”, de forma que usuários mal intencionados possam invadir seu computador.

