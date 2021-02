Acre tem R$ 13,4 milhões do Salário-Educação para 2021

Dona Laudi Melo, mãe do deputado Flaviano Melo (MDB), que faleceu na quinta-feira, 11, será sepultada no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O velório ocorrerá das 14h às 16h na capela 4. O ac24horas apurou que idosa de 94 anos, que faleceu de causas naturais, já estava com a saúde debilitada passou dias internada no Hospital da Cidade. A família decidiu não transladar seu corpo para o Acre devido a pandemia de covid-19.

Laudi era mãe da procuradora aposentada do Incra Othilia Melo, do ex-deputado José Melo (falecido) e do deputado Flaviano Melo. Filha de uma das mais tradicionais famílias do Acre, dona Laudi foi casada com o ex-deputado Raimundo Melo.

Em nota, a Executiva Regional do MDB do Acre a considera “diva”, assinalando “sua forma gentil, carinhosa e sábia de ser e de tratar as pessoas”.

Com informações de Altino Machado