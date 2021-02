Taxista é flagrado ao entrar em Xapuri com munições traficadas da Bolívia

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA, se posicionou em meio a polêmica que se formou após a postagem da foto de uma pessoa falecida, no site da prefeitura, ilustrar a campanha de vacinação contra a Covid-19 destinada aos idosos acima de 90 anos. A família de João Francisco de Melo se revoltou e ameaça denunciar o uso da imagem no Ministério Público.

Na nota, a prefeitura esclarece que a imagem faz parte do acervo da comunicação da SEMSA e que a imagem foi usada de forma ilustrativa. A secretaria afirma ainda que não teve a intenção de ofender a memória do idoso e pede desculpas à família revoltada.

Leia a nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA esclarece que a imagem veiculada em conjunto com a matéria “Idosos com 90 anos ou mais começam a ser vacinados contra a COVID-19 em Rio Branco”, publicada no sítio oficial do Poder Executivo em 09 de janeiro do corrente ano, não reflete a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais, cujo início se deu na presente data.

Informa-se também, que a imagem compõe o acervo fotográfico da SEMSA referente às ações desenvolvidas pela Secretaria, e foi registrada durante a campanha contra o vírus da Influenza (H1N1), no ano de 2020, conforme datam os registros do setor de Comunicação do Órgão, tendo sido utilizada apenas de forma ilustrativa.

Diante da repercussão acerca da imagem utilizada, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que em nenhum momento teve a intenção de ofender a memória do idoso que aparece sendo vacinado, mas pede desculpas a sua família por possível transtorno causado pela divulgação da referida imagem, reafirmando o respeito a todo e qualquer cidadão rio-branquense.

Ao mesmo tempo, se solidariza com a família e amigos pelo falecimento do idoso em questão.

Rio Branco, 10 de fevereiro de 2021.

Secretaria Municipal de Saúde