Ministério indica repasse inicial de R$ 1,9 milhão para atenção primária em saúde no Acre

Um dos sistemas meteorológicos típicos do verão sobre América do Sul, conhecido como a Alta da Bolívia, chamado assim por normalmente se manter sobre o país andino, é o responsável pelas fortes chuvas que voltaram a cair com muita força sobre o estado do Acre nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, de acordo com a Climatempo.

Na região do parque estadual Chandless, a estação meteorológica no local, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, registrou 163,2 mm de chuva em 12 horas. A chuva ficou concentrada entre a madrugada e o começo da manhã. O acumulado de 24 horas, entre 14 horas do dia 9 e 14 horas do dia 10 de fevereiro de 2021, no horário local, foi de 196,6 mm.

Na semana passada, a chuva forte que caiu na região de Rio Branco fez com que vários igarapés transbordassem, inundando diversas ruas da capital acreana. Entre os dias 4 e 5 de fevereiro, o INMET registrou 71,8 mm de chuva sobre o Rio Branco. O total acumulado no mês em 10 dias de fevereiro foi de 186,6 mm. Isto representa 62% da média normal de chuva para fevereiro, que é de 298,4 mm.

Em janeiro de 2021, Rio Branco acumulou 426,5 mm de chuva, superando a média Climatológica para janeiro que é de 294,4 mm.

Mais chuva sobre o Acre nesta quinta-feira

Todo o estado do Acre fica em alerta para temporais nesta quinta-feira, 11 de fevereiro. A circulação de ventos da Alta da Bolívia vai continuar estimulando áreas de instabilidade sobre o Acre.

A previsão para esta quinta-feira é de muita nebulosidade e várias pancadas de chuva ao longo do dia sobre o Acre. Há risco de chuva forte e volumosa em várias regiões do estado, incluindo a região de Rio Branco.

As áreas de instabilidade tendem a enfraquecer na sexta-feira, 12, e no fim de semana. Isto vai permitir maiores períodos com sol sobre o Acre, mesmo assim muitas pancadas de chuva ainda vão acontecer especialmente à tarde ou à noite, e há risco de chuva forte.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Climatempo.