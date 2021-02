Deputados cobram convocação de cadastro de reserva da PM e governo sinaliza para o dia 25

Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Cadmiel Bonfim (PSDB) cobraram durante sessão virtual desta quarta-feira, 10, um posicionamento do governo do Estado com relação à convocação dos 500 candidatos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar.

Magalhães lembrou que o compromisso da convocação feito pelo governador Gladson Cameli em novembro do ano passado não foi cumprido ainda. “Hoje é dia 10 de fevereiro e daqui até a próxima semana, no feriado comprido embora o Carnaval esteja proibido, estaremos beirando dia 20 e dois terços do mês terão se passado”, disse, alertando que há angústia entre os candidatos do cadastro.

Outro que também cobrou o governo foi Cadmiel. O tucano pediu que o cadastro de reserva fosse convocado e houvesse também alinhamento salarial na Polícia Militar. “Solicito apresentação do cronograma de convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar para acabar com a agonia entre os candidatos. A PM precisa muito de reforço porque o quadro está defasado”, disse o deputado que também é militar.

Bonfim lembrou que até estar preparado para o policiamento de rua, o candidato tem de passar por um curso de formação de nove meses. Ele também cobrou o prometido alinhamento salarial da PM com a Polícia Civil. “O primeiro passo seria a titulação, que deve ser paga sobre o salário bruto para os militares”, ressaltou.

Já o líder do governo na Aleac, deputado Gerlen Diniz (PP), respondeu os deputados relatando que a contratação do cadastro de reserva da Polícia Militar vai ocorrer e que todas as tratativas estão sendo feitas para que a promessa de Gladson Cameli seja cumprida para convocar no mês de fevereiro. “O mês de fevereiro não acabou ainda. Dentro em breve virá o anúncio oficial”, disse ele.

O ac24horas apurou junto a assessores palacianos que a previsão do governo é convocar os candidatos no dia 25 de fevereiro. O anúncio deverá ser feito nos próximos dias.