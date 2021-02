Acre não tem registro de eventos adversos graves de vacinas

Até 4 de fevereiro, o Ministério da Saúde havia recebido 7.768 notificações de eventos adversos supostamente associados às vacinas contra a Covid-19. Desses, 82 foram classificados como graves. O ministério não divulgou quantas pessoas haviam sido vacinadas na mesma data. Entretanto, um levantamento do consórcio de veículos de imprensa apontou que mais de 3 milhões de pessoas já haviam recebido o imunizante até aquela data.

Considerando-se os números do consórcio, os eventos adversos totais notificados ao Ministério da Saúde por todas as unidades da federação representam 0,2% dos vacinados. Analisando-se especificamente os eventos graves, o número passa para 0,0002%. Os sintomas mais comuns foram cefaleia (dor de cabeça), febre, mialgia (dor muscular), diarreia, náusea e dor localizada.

No Acre, desde a implantação da vacina foram notificados 162 casos suspeitos de eventos adversos não graves pós vacinação com o imunobiológico SARS-Cov-2. Todos os casos estão sendo investigados, porém já pode-se adiantar que estão ocorrendo manifestações sistêmicas e locais dentro do que já estava previsto como Reação Muito Comum (> 1/10), Reação Comum (> 1/100 e ≤ 1/10), de acordo com o Boletim Informativo nº 004/2021 da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

Classificação dos Eventos Adversos segundo o MS

Reação muito comum (> 1/10)

• Sistêmica: cefaleia, fadiga

• Local: dor

Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10)

• Sistêmica: náusea, diarreia, mialgia, calafrios, perda de apetite, tosse, artralgia, prurido, rinorreia, congestão nasal

Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100)

• Sistêmica: vômito, febre, exantema, reação alérgica, dor orofaríngea, odinofagia, espirros, astenia, tontura, dor abdominal, sonolência, mal estar, rubor, dor nas extremidades, dor abdominal superior, dor nas costas, vertigem, dispneia e edema

• Local: hematoma

Os 162 casos suspeitos de eventos adversos não graves notificados no Acre foram assim distribuídos: Assis Brasil (15); Bujari (07); Cruzeiro do Sul (34); Feijó (9); Marechal Thaumaturgo (1); Porto Walter (2); Rio Branco (53); Santa Rosa do Purus (5); Sena Madureira (16); Senador Guiomard (18); Jordão (1) e Capixaba (1).

Segundo a análise de dados da vacinação no Acre, a vacina contra SARS-COV-2,que têm apresentado notificação de eventos adversos pós-vacinais com mais frequência é a do laboratório AstraZeneca/ Oxford/Serum Índia/Fiocruz (/ 72% de 115 notificações) quando comparada ao Sinovac/Butantan (28% de 44 notificações).

O boletim reforça que os imunobiológicos disponíveis no estado do Acre são confiáveis e apresentam nível de segurança dentro dos parâmetros analisados pela Anvisa, ressalvando que se trata apenas de uma análise comparativa baseada em estimativas.

O Ministério da Saúde ressaltou em nota que por enquanto há apenas uma relação temporal, e não de causa e efeito. “Até o momento, não se pode afirmar que essas notificações se tratam de eventos adversos pós-vacinação com comprovada associação causal, mas sim como eventos temporalmente associados à vacinação”, diz um trecho do texto.

A pasta da Saúde também ressaltou que “embora nenhuma vacina esteja totalmente livre de provocar eventos adversos, os riscos de complicações graves são muito menores do que os das doenças contra as quais elas conferem proteção”.

De acordo com o Portal de Controle da Covid-19 no Acre, o estado havia recebido, até o dia 25 de janeiro, 51.060 doses de vacina contra o coronavírus. Destas, 31.275 já foram distribuídas aos municípios, tendo sido aplicadas 11.803 referentes à primeira dose. Ainda não estão inseridas nesses números, as vacinas referentes ao 4º lote, com 6.400 doses, que chegou na última segunda-feira, dia 8.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

A pandemia no estado

Nesta terça-feira, 9, o Acre registrou 575 novos casos de infecção por coronavírus, sendo 114 confirmados por exames de RT-PCR e 461 por testes rápidos. O número de infectados subiu de 50.694 para 51.269 nas últimas 24 horas anteriores à atualização do Boletim Sesacre.

Até o momento, o Acre registra 142.832 notificações de contaminação pela doença, sendo que 90.788 casos foram descartados e 775 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 45.013 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 249 pessoas seguem internadas.

Mais 7 notificações de óbitos foram registradas nesta terça-feira, 9, sendo 3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 subisse para 900 em todo o estado.