Vereadores criticam atuação da prefeitura nos transbordamentos de igarapés na Capital

Após “fugir” na madrugada do domingo (7), levada pela força da enchente, a balsa que faz a travessia do Rio Acre no município de Xapuri, dando acesso a veículos e pedestres para a região do bairro Sibéria, foi encontrada no mesmo dia a cerca de uma hora e meia de viagem de lancha “voadeira”.

Um vídeo divulgado por funcionários que prestam serviço ao Deracre, responsável pela operação da balsa, mostra a embarcação já atracada a uma das margens do rio sendo preparada para o retorno à cidade, com previsão de chegada apenas para a tarde desta terça-feira (9).

Pelas informações, a balsa não sofreu avarias e os motores permaneciam na embarcação, que foi alcançada nas proximidades de uma comunidade ribeirinha denominada Cruzeiro. “Vamos ver se tiramos uma ‘balseirada’ que está enganchada na frente para seguir viagem”, diz no vídeo um dos homens.

Desde o incidente, a população está sem conseguir fazer a travessia com veículos entre os dois lados da cidade. A única opção são as catraias, que chegam a atravessar motocicletas. De acordo com informações postadas em redes sociais, as tradicionais embarcações cobram o valor de R$ 10 por veículo transportado.

Cheia

O Rio Acre em Xapuri continua com elevação de nível de suas águas na manhã desta terça-feira, marcando 10,16 metros na medição das 6 horas da manhã feita na estação monitorada pela Agência Nacional de Águas (ANA). Um aumento de 62 centímetros nas últimas 24 horas.

No entanto, a previsão é de que ocorra uma vazante nos próximos dias, considerando que em Brasiléia houve uma redução de 1 metro e 91 centímetros nas últimas 24 horas – de 8,84 para 6,93 metros. Já Assis Brasil teve elevação de 50 centímetros no mesmo período – de 5,56 para 6,06 metros.