Rio Acre atinge cota de alerta ao marcar 13,67 na Capital

Conforme os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Pesquisa, Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), em dezembro de 2020 o custo do metro quadrado para construir uma casa popular de um pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação, banheiro e cozinha com acabamento normal foi de R$ 1.415,58 no Estado do Acre.

Esse valor é aproximadamente 57% maior para construir essa mesma casa no padrão mínimo, com um custo de R$ 903,58, e cerca de 16% para uma de padrão baixo que custaria R$ 1.049,39.

De janeiro a dezembro de 2020, o custo do metro quadrado da casa padrão de acabamento normal cresceu 8,1%; a padrão de acabamento baixo cresceu 12%; e a padrão de acabamento mínimo subiu 11,9%.

Os dados são do Sinapi e foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.