Ministério Público vai investigar se esposa de coronel tomou vacina de forma irregular

A situação crítica provocada pela pandemia do novo coronavírus no Estado do Acre tem feito a secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) planejar abrir mais 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, cidades onde o colapso na saúde público tem sido mais atingido com alta nos casos de internação pela Covid-19.

O anúncio de abertura dos novos leitos de UTI foi feito nessa segunda-feira, 8, quando o Acre teve o pronto-socorro e Hospitais de Campanha com 100% de ocupação para casos da doença. A medida é uma tentativa de o governo suprir a necessidade de novos leitos para tratamento de pacientes graves acometidos pela doença.

Segundo o governador Gladson Cameli, a Sesacre está finalizando a implantação de mais dez leitos no Pronto-Socorro de Rio Branco, que ficarão no quarto andar da unidade de saúde. Estes novos leitos deverão estar disponíveis na próxima quinta-feira.

Outros 10 leitos deverão ser abertos no Hospital do Idoso, também em Rio Branco. Além de 20 leitos que estão previstos para abrir na capital acreana, o governo pretende implantar 10 leitos no Hospital de Campanha do Juruá.

O secretário de saúde Alysson Bestene informou que a ideia do governo é usar “toda estrutura hospitalar disponível para zerar a fila de espera por um leito de UTI. Vamos abrir no total 30 leitos”.