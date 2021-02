Marcello Moura se reúne com ministro e pede apoio para revitalização do Igarapé São Francisco

O presidente da Associação Comercial (Acisa), empresário Marcello Moura, conversou na tarde desta terça-feira, 9, por videoconferência, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com o senador Marcio Bittar (PMDB) e membros da Bancada Federal do Acre, para pedir apoio para a concretização do projeto de despoluição e revitalização do Igarapé São Francisco.

O ministro Ricardo Salles garantiu que tomou conhecimento dos danos causados pela última cheia do Igarapé e disse que o Ministério trabalha para que a despoluição e revitalização do São Francisco iniciem o mais rápido possível. Ele lembrou ainda que em visita ao Acre, assegurou ao senador Márcio Bittar total apoio para o projeto.

Ricardo Salles afirmou que o Ministério do Meio Ambiente já vai disponibilizar mais R$ 50 milhões para o projeto.

“Fiquei muito feliz e confiante depois da conversa com o ministro Ricardo Salles, que foi muito atencioso e cordial com nossa solicitação. Manifestei a ele a preocupação não somente dos empreendedores, mas de toda nossa população. As cenas vividas no final de semana são tristes e não podem se repetir. Acredito que, com apoio da Bancada Federal, o governo do estado irá concretizar o projeto do Fundo Especial para Recuperação da Bacia do Igarapé São Francisco”, disse Marcello Moura.

Ele revelou ainda que agradeceu, em nome dos empreendedores acreanos, a atenção e o apoio do ministro Ricardo Salles para esse projeto tão importante, que além de garantir a preservação do meio ambiente, também assegura mais dignidade para dezenas de famílias, comerciantes e trabalhadores.

“O momento é de unirmos forças. Fiz questão de visitas os comércios atingidos pelas águas. Uma cena triste. Mas não podemos ficar nela, precisamos arregaçar as mangas, unir forças e buscar alternativas para superar o problema. Nossos empreendedores e a população podem ter certeza que a Acisa estará sempre atuando para garantir melhorias para nosso setor e para o estado”, afirmou.

A reunião entre Marcello Moura e o ministro Ricardo Salles, foi intermediada pelo senador Márcio Bittar, que já destinou R$ 50 milhões e garantiu mais R$ 100 milhões do orçamento, para o Fundo Especial aprovado no final de 2020 na Aleac, que prevê a retirada de famílias que moram às margens do igarapé, construção de praças e parques, despoluição das águas e outras ações ao longo do percurso. No total, o governo do Estado pretende investir cerca de R$ 200 milhões na execução do projeto.

Considerado um dos maiores igarapés de Rio Branco, o São Francisco, cuja nascente está no km 41 da Transacreana, passa por pelo menos 18 bairros de Rio Branco, antes de deságua no Rio Acre.