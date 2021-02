Duarte diz que governo não dá conta e joga tudo nas costas do Bolsonaro

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), se solidarizou com os discursos dos colegas em relação à demora na vacinação e a reclamada discriminação que o Acre sofre de parte do governo federal.

“Tinha também de investir também no Acre. É uma discriminação sem tamanho. Tem de ser levado aos discursos na Câmara Federal”, disse, pedindo que a bancada federal se pronuncie.

Quanto à postura do serviço público, ele também questiona o que foi feito até agora. “Espero que não ocorra, mas se vier uma alagação de grandes proporções as pessoas tem de estar assistidas”, disse.

A desinformação, segundo ele, atinge também órgãos de governo. Ele citou o exemplo de um taxista multado pela Ageac e quer propor PL anistiando todas as multas aplicadas pela Agência Reguladora de Serviços do Acre.