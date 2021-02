Ulysses defende esposa e explica que ela foi vacinada devido ao estágio em Policlínica

As vagas são para o Programa de Supervisor de Varejo nas unidades físicas da capital e nas cidades de Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul

A Americanas está selecionando profissionais para o Programa de Supervisor do Varejo no Acre. As oportunidades são para atuação na capital, Rio Branco, e nas cidades de Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul.

De acordo com a varejista, para concorrer os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação. “Na seleção, vão se destacar os candidatos que gostem de superar desafios e tenham atitude de dono do negócio”, diz a nota informativa da empresa.

Durante o programa, os supervisores terão desafios diários, viabilizando o atingimento de metas e, com isso, terão a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede.

Ainda segundo as informações divulgadas, o salário é compatível com o mercado e os benefícios incluem vale transporte, auxílio refeição, plano de saúde e odontológico, além de acesso a descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades físicas da rede em todo o Brasil e na plataforma digital do Universo Americanas, nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

O processo seletivo acontece 100% online e é composto por triagem curricular, provas de Matemática e Português, além de entrevistas com gestores e o time de Gente. As inscrições devem ser feitas pelo site https://supervisordovarejolasa.gupy.io/.