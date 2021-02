Moradores do São Francisco fecham ponte em protesto devido ao descaso da prefeitura

O jovem José Ryan dos Santos Marinho, de 19 anos, foi torturado e ferido a golpes de faca até a morte na tarde desta segunda-feira, 8, em uma área de mata localizada na rua Gentil Barbosa, no residencial Jacarandá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O corpo de Ryan foi encontrado por populares às margens do Igarapé Judia. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com pés e mãos amarradas, com um corte profundo no pescoço e várias perfurações de faca na região do peito.

De acordo com informações de familiares, Ryan é morador do residencial Rosa Linda e usuário de drogas . Ele teria saído de casa pela manhã desta segunda-feira na companhia de um amigo identificado como Zé Victor.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia não soube informar a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).