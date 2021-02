Diálogo com parlamentares busca ampliar ações da Embrapa no Acre

A articulação com parlamentares da bancada federal tem sido priorizada pela gestão da Embrapa Acre. Nos últimos meses, foram realizadas diversas reuniões e manteve-se intenso diálogo com deputados federais e senadores do Acre. O objetivo é contribuir com a construção, execução e avaliação de políticas públicas voltadas para o setor agropecuário do estado.

No mês de janeiro, o deputado federal Léo de Brito visitou a instituição para conhecer mais sobre as pesquisas desenvolvidas no campo experimental. “Desde a década de 1980 a Embrapa investe, por exemplo, em novas tecnologias para a produção pecuária, o que poupou mais de um milhão e trezentos mil hectares de desmatamento no Acre, é esse tipo de trabalho que quero apoiar. Conheci vários experimentos interessantes, que deram certo e que precisam chegar ao pequeno produtor. Vamos trabalhar em parceria, apostando na ciência, na pesquisa e na inovação para que as pessoas de fato possam melhorar suas vidas com adoção de tecnologias”, afirmou Léo de Brito.

Já a senadora Mailza Gomes se reuniu de maneira virtual com o chefe geral da Embrapa Acre, Eufran Amaral, em 2020, para costurar o compromisso de auxiliar a empresa na ampliação de suas ações. O senador Sérgio Petecão também reafirmou seu apoio à pesquisa agropecuária, durante reunião em 2020. O parlamentar aprovou emendas ao orçamento da Embrapa Acre destinadas às ações de inovação no campo, nos últimos sete anos.

Também foram realizadas reuniões com o deputado federal Alan Rick e com a deputada federal Vanda Milani, onde foram discutidas alternativas para intensificar as ações da Embrapa no interior do Estado. “O Acre precisa fortalecer o seu setor produtivo. Levar assistência técnica, mecanização e regularização ambiental são ações que podem impulsionar a economia com geração de mais emprego e oportunidades”, afirmou Vanda.

Para Alan Rick, a Embrapa pode contribuir na capacitação dos técnicos das prefeituras para atuarem no apoio aos produtores rurais. “E dessa forma fortalecer culturas como café, maracujá, abacaxi e grãos, além da pecuária leiteira”, disse o deputado.

Resultados

O apoio da bancada parlamentar acreana tem contribuído para o fortalecimento das ações de pesquisa e transferência de tecnologias no Juruá. Em 2020, recursos de emendas aprovadas pelo Deputado Federal Alan Rick e Senador Sérgio Petecão, viabilizaram a obra de reforma e ampliação do prédio do Setor de Transferência de Tecnologias da Empresa, localizado em Cruzeiro do Sul, com o objetivo de ampliar as ações na região.

O novo espaço tem permitido melhor atendimento a estudantes, técnicos e produtores no processo de transferência e divulgação de tecnologias para a agricultura do Juruá. A estrutura ganhou salas mais amplas para a realização de ações de capacitação pela Empresa e instituições parceiras. “Temos uma demanda crescente no Juruá e a revitalização da nossa base física, além de atender necessidades internas de adequação da estrutura predial para podermos executar de forma mais eficiente nosso trabalho, receber melhor clientes e parceiros e fortalecer atividades conjuntas”, destaca Eufran Amaral.

ASCOM/Embrapa Acre