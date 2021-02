Com Acre precisando de leitos de UTI, Ministério da Saúde cancela reunião com bancada federal

A reunião da bancada federal do Acre em Brasília com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que aconteceria nesta segunda-feira, 8, foi cancelada pelo Ministério. A reunião também teria a presença do governador Gladson Cameli e do vice-governador, Major Rocha.

O aviso foi enviado via WhatsApp ainda no aeroporto de Rio Branco ao governador, que embarcaria no voo da Latam. O senador Sérgio Petecão (PSD), coordenador da bancada, foi avisado via assessoria. O Ministério da Saúde não informou o motivo do cancelamento.

A situação ocorre em meio a um momento que da capital ao interior, a situação é complexa. Com 100% de ocupação de leitos em todas as unidades de saúde do Acre, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou os dados de classificação de risco e colocou o estado na fase de emergência, representado pela cor vermelha, suspendendo todas as atividades não essenciais. A determinação é válida até o dia 19 de fevereiro.

Na reunião, os senadores e deputados federais discutiriam a atual crise do Estado por conta da Covid-19, a falta de UTIs, respiradores, a pouca quantidade de médicos e a falta de imunizantes.

De acordo com a deputada Jéssica Sales, apesar das providências do governo estadual com o envio de mais cinco novos leitos de UTI ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a situação é preocupante sem contar com a escassez de profissionais da saúde. De acordo com o Sindmed, não há mais médicos suficientes e que os que têm, já trabalham no limite da exaustão.

“No ano passado, 2020, encaminhei ao Governo do Estado o montante de R$ 24 milhões para o combate à Covid-19 e se necessário for, estarei à disposição para o encaminhamento de todas as emendas de minha autoria para as ações de combate à pandemia”, assegurou Jéssica Sales.