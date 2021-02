Acre deve imunizar mais de 3 mil pessoas com chegada de novo lote da CoronaVac

Indignados, os moradores do bairro da Paz decidiram fechar neste domingo, 07, a ponte do Igarapé Batista em protesto devido ao descaso do poder público municipal com a situação dos alagados. O protesto ocorreu após o Igarapé apresentar vazante nas últimas horas. Durante o ato, os moradores colocaram sofás e camas destruídos pela enchente no meio da via e atearam fogo em um colchão.

Em um vídeo divulgado pelo jornalista Altino Machado, uma moradora do bairro reclama da falta de assistência da Prefeitura e do Governo do Acre com os alagados que perderam tudo devido ao transbordamento do Igarapé.

“A gente tava alagado e ninguém deu assistência pra nós. Ninguém veio dar uma assistência. Nós perdemos nossas coisas, estamos sem água, sem luz e sem comida. Ninguém da Prefeitura ou do Governo apareceu aqui. Estamos fazendo isso porque somos de famílias carentes. Ganhamos um salário mínimo e perdemos tudo que tínhamos”, disse a moradora.