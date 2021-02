Governador visita bairros atingidos por transbordamento de igarapés em Rio Branco

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, visitou na tarde deste sábado, 6, alguns dos bairros atingidos pela cheia do Igarapé São Francisco e Batista, e conversou com os moradores.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), os igarapés já apresentam sinais de vazante e em dois ou três dias a situação estará normalizada. “Agradeço ao empenho dos bombeiros. Vamos nos preparar e nos prevenir para uma possível alagação”, pontuou Cameli.

A operação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal iniciou ainda nesta sexta-feira, 5, com atendimento aos moradores dos bairros atingidos pelos transbordamentos. “Tanto a prefeitura como o Estado estão atuando no atendimento, tivemos um grande número de atingidos, mas somente perdas materiais”, destacou o coronel Charles Santos.

O governador conversou com moradores e comerciantes e colocou o governo à disposição para auxiliar na retirada de bens dos imóveis atingidos. “Não podemos desanimar e nem perder a esperança. Nossa equipe está à disposição dos moradores para auxiliar no que for preciso”, finalizou.

A chuva causou alagamentos em pelo menos 12 bairros e as equipes da prefeitura e governo estão em campo para prestar socorro às famílias atingidas.

Mais de 425 ocorrências foram atendidas pelos Bombeiros em Rio Branco nesta sexta-feira, 5, e na madrugada de sábado, 6. Os bairros atingidos, de acordo com os chamados recebidos, foram Oscar Passos, Parque das Palmeiras, São Francisco, Conquista, Bairro da Paz, Vila Ivonete, Belo Jardim, Distrito Industrial, Santa Inês, Mocinha Magalhães e Tropical.