Em Brasiléia, Gladson Cameli anuncia R$ 140 milhões em investimentos no Alto Acre

O anúncio de investimentos em obras de infraestrutura no valor de 140 milhões de reais para a Regional do Alto Acre ocorreu na manhã deste domingo (7), no Centro Cultural Sebastião Dantas, em Brasiléia (AC). O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve acompanhado no evento pelos secretários de Saúde, Alysson Bestene, de Segurança Pública, Paulo César, e de infraestrutura, Ítalo Medeiros, além do vice-governador Major Rocha (PSD).

Estiveram presentes no encontro os prefeitos dos quatro municípios da regional, Fernanda Hassem, de Brasiléia, Sérgio Lopes, de Epitaciolândia, Bira Vasconcelos, de Xapuri, Jerry Correia, de Assis Brasil, além de outras autoridades. Os deputados estaduais Antônio Pedro (Dem) e Luiz Gonzaga (PSDB) também participaram do evento.

Os investimentos em infraestrutura anunciados para os quatro municípios consistirão em obras de recuperação de ramais, limpeza de vias urbanas, reformas de escolas, serviços de saneamento, além de projetos da área de saúde. Em Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, no entanto, estão previstos os investimentos de maior peso e relevância, onde serão investidos mais de R$ 135 milhões, segundo o governo.

No caso de Brasiléia e Epitaciolândia estão inseridos nos valores os recursos destinados à construção do contorno rodoviário (Anel Viário) que inclui os dois municípios, sendo o maior trecho no primeiro.

Em Xapuri, os investimentos contemplarão, além da reestruturação do aeródromo, recuperação de ramais, adequação de ruas e reforma da Oca, as obras de asfaltamento da Estrada da Variante (AC-308) e a construção da ponte sobre o Rio Acre.

De acordo com a apresentação dos projetos de infraestrutura feita pelo diretor-geral do Deracre, Petrônio Antunes, representando as demais secretarias e órgãos estaduais envolvidos, a Estrada da Variante terá R$ 25 milhões para pavimentação asfáltica.

A ponte sobre o Rio Acre, que ligará as duas partes de Xapuri, tem, segundo explanou Antunes, um cronograma de três anos para ser executada e prevê um custo de R$ 35 milhões. “O governador garantiu o início dela para este ano. O projeto já está pronto e nós estamos em fase de licenciamento para poder fazer a licitação ainda este ano”.

No encerramento do encontro, o governador Gladson Cameli disse que os investimentos foram anunciados em boa hora e que ainda faltam outros a serem feitos referentes a recursos de emendas de bancada e as operações de crédito. “São situações que já estão prontas, em que já há o dinheiro e os processos encaminhados e a gente vai começar a executar. Mas ainda falta porque há os recursos de emendas de bancada e as operações de crédito que nós ainda vamos anunciar”.

O que os prefeitos disseram

Fernanda Hassem (Brasiléia)

“Nós, prefeitos, já havíamos feito algumas reivindicações ao governador. Uma delas é para que a gente tenha uma representação do governo aqui, além dos investimentos na saúde, que é uma das maiores dores de cabeça que temos, mas também na infraestrutura. Essa presença do governo aqui, junto com os secretários e os deputados, nos dá um renovo.

Sérgio Lopes (Epitaciolândia)

“Nós estamos felizes com essa parceria com o governo do estado e acreditamos que é desta maneira que vamos conseguir romper as barreiras que temos. A infraestrutura do município é muito pequena e nós precisamos dessa parceria. Queremos que esses investimentos cheguem o quanto antes e também estamos cobrando melhorias no hospital Regional de Brasiléia”.

Bira Vasconcelos (Xapuri)

“Nós estamos agradecidos ao governador pela vinda ao Alto Acre para conversar com os prefeitos e anunciar esses investimentos tão importantes. Acho que o momento é de união, acredito que não queremos continuar na situação em que estamos, então quanto mais tempo passarmos sem entender o momento, mais teremos dificuldades”.

Jerry Correia (Assis Brasil)

“Nós saímos daqui com as esperanças renovadas por esse anúncio feito pelo governador dos investimentos na regional do Alto Acre e, é lógico, lá em Assis Brasil. A prioridade nesse momento é limpar a cidade, pois nós não temos maquinário para fazer isso e o governador anunciou investimentos para que possamos fazer a locação de máquinas e executar esses serviços porque a nossa prioridade é o combate à Covid-19 e aos casos de dengue.

Com colaboração dos jornalistas Alexandre Lima e Marcos José, do jornal o Alto Acre.