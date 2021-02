Com pouco mais de um mês, Bocalom já convive com reclamação de salários atrasados

Nem chegou ao segundo mês de sua administração, o prefeito Tião Bocalom já precisa explicar atrasos de salários. Nestes casos, as reclamações são de servidores terceirizados e contratados por meio de convênio.

No primeiro questionamento, servidores terceirizados da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Urbano (SAFRA) que prestam serviços nos mercados municipais reclamam que ainda não receberam. O pior que um dos salários seria ainda referente a dezembro do ano passado. Com mais um mês deste ano, já são dois meses sem ver a cor de seus salários. “É muito complicado, estou com duas contas de energia em atraso, vendo a hora minha luz ser cortada. A gente só quer receber em dia, afinal trabalhamos igual aos que são efetivos e cargos comissionados”, diz um servidor que prefere não se identificar.

Procurada, a Safra se manifestou por meio de uma nota assinada por Thaís de Oliveira Figueiredo. Ela explica que problemas internos impediram a realização do pagamento e que os recursos devem sair em breve, sem definir uma data para que isso aconteça.

A prefeitura garantiu ainda que ia convocar os servidores para uma reunião, onde seriam explicados os problemas que resultaram no atraso dos pagamentos.

O segundo caso, se trata dos servidores que trabalham na Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SASDH). Os profissionais atuam no Programa Criança Feliz do Governo Federal. O programa tem por objetivo principal promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.

Em Rio Branco, são cerca de 45 servidores que prestam serviço. Eles alegam que não há motivos para atraso no pagamento, já que os recursos são federais e já foram repassados para a prefeitura. “Desde que entramos no programa é a primeira vez que isso acontece. O pior é que não temos uma explicação por parta da prefeitura”, afirma uma das prestadoras de serviço.

A reportagem procurou mais uma vez a prefeitura para uma explicação. Em outra nota, desta vez assinada por Vitória Brito, do departamento financeiro da SASDH a justificativa é que houve um problema no sistema operacional, mas que os salários vão para conta dos servidores na próxima segunda-feira, 8.

“Houve, no início da semana, um problema no sistema operacional, o que causou todo o atraso no repasse dos pagamentos. Por esse motivo foi necessário adicionar novamente o nome dos servidores no sistema. O repasse dos salários para o banco será feito na segunda-feira, logo cedo”, explica Vitória.