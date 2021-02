Após 19 dias de vacinação, Acre tem quase 10 mil pessoas vacinadas contra Covid-19

O governo do Acre receberá nesta segunda-feira, 8, por volta das 13h40, a terceira remessa da Coronavac, do Instituto Butantan. Ao total, serão 6.400 doses do imunizante. Até o momento, o Estado do Acre recebeu três lotes da vacina contra à covid-19, dois deles sendo da Coronavac e uma da Astrazeneca/Oxford. Com a chegada das novas doses, será o quarto lote do imunizante. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) fará a distribuição aos municípios, que darão continuidade ao plano de imunização no Acre.

As vacinas serão divididas entre 1ª e 2ª doses, e tem como público alvo os trabalhadores da área da saúde e os idosos acima de 90 anos, totalizando 3.200 pessoas.

“Estamos trabalhando de forma incansável, unindo forças para que a população esteja toda imunizada e, assim, o número de casos de coronavírus diminua. Nosso governador Gladson Cameli não tem medido esforços para trazer a vacina para o nosso estado”, afirma o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

De acordo com o Portal de Transparência, hoje o Estado conta com o total de 51.060 vacinas recebidas, sendo que 9.654 doses foram aplicadas. Os números de doses aplicadas refletem apenas os dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas por cada município.