Acre receberá 6 mil doses da Coronavac para idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde nesta segunda

Um grave acidente ocorrido nas proximidades da fazenda Araxá, no limite entre os municípios de Xapuri e Capixaba, na tarde deste sábado, 6, envolvendo dois veículos, um deles sendo um táxi lotação, deixou uma vítima fatal e um número incerto de feridos, segundo informações divulgadas pelo jornal O Alto Acre.

A colisão ocorreu em uma das últimas curvas antes do restaurante e lanchonete Araxá, no sentido Rio Branco-Brasiléia. A vítima fatal foi o motorista do táxi, identificado inicialmente pelo nome de Edcherles. Ele morreu no local, segundo pessoas que registraram o acidente por meio de celulares. O carro modelo VW/Parati, bateu contra um Fiat/Gran Siena.

De acordo com o que foi apurado, dois passageiros do táxi ficaram feridos e não foi possível obter informações sobre os ocupantes do outro veículo. O vereador Marcos Tibúrcio, de Brasiléia, que é taxista, disse ao jornal que o motorista morto não era conhecido e que havia adquirido a placa recentemente.

O carro com placa de táxi teria saído de Brasiléia rumo à capital. Um dos veículos teria invadido a pista contrária, ocasionando o impacto no lado de ambos os motoristas. A Polícia Militar esteve no local para coletar informações sobre o acidente e identificar o motorista.

Atualização

Em nota divulgada por meio de grupos de Whatsapp, o Sindicato dos Taxistas de Epitaciolândia afirma que o motorista morto no acidente não era taxista. Não foi explicado, no entanto, o porquê de ele estar dirigindo um veículo com placa de táxi.

De acordo com o jornalista Aldejane Pinto, de Sena Madureira, a vítima fatal se trata de Edcherles Teixeira da Costa, de 34 anos, morador daquele município. Ele era comerciante e costumava se deslocar a Cobija para fazer compras.

Informação de outra fonte dá conta de que Edcherles havia comprado o veículo há pouco tempo e não havia, ainda, trocado a placa de táxi, razão pela qual as primeiras notícias divulgadas sobre o acidente o citaram como taxista.