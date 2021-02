Nada mais essencial que a vacina

EM CEM exames de Covid-19, em média entre 80% e 90% estão dando positivo, o que mostra que o contágio entrou numa fase de aceleração de casos. A informação foi passada ontem ao BLOG DO CRICA pelo secretário de Saúde, Alysson Bestene (foto). Como medida para fazer frente ao combate da pandemia o quarto andar do Pronto Socorro será transformado em uma ala para pacientes de Covid, assim como uma dependência no Hospital dos Idosos. No INTO foram acrescidas mais 10 UTIS. “O que é preocupante é que, os casos de contaminações estão avançando rapidamente, o que pode suplantar as medidas tomadas pelo governo para o aumento do número de leitos e UTIs”, revelou Alysson ao BLOG. A permanecer o aumento da onda de contaminações, ele não descarta que medidas mais duras de que o fechamento das atividades comerciais não essenciais, podem ser tomadas. E diante deste quadro dantesco e perigoso, ainda têm figuras representativas da sociedade brigando para que o governo abra o comércio em geral, sem compromisso com a vida. Este BLOG vai continuar ao lado da ciência. E, que venha a vacina.

COMO DIRIA, JACK – 0 ESTRIPADOR…

A “NOTA DE REPÚDIO” da FIEAC, para não dizer trágica, foi incoerente. Como diria Jack- o Estripador: Vamos por Partes.

Todo o posicionamento da maioria dos empresários até aqui foi de negar a ciência. Não citei um dado falso. Está registrado.

A cortina que nos separa é que sou pela ciência e preservação de vidas, e não do lucro pelo lucro. E me sinto bem nesta posição.

Nada vai me afastar desta postura, que fique bem claro! Estou respondendo num tom ameno, porque a “Nota” foi num tom ameno. Tivesse sido agressiva, minha resposta seria cem vezes mais agressiva. No mais, respeito o direito de qualquer um contraditar o BLOG, mas não arredarei um centímetro da minha defesa da vacinação e de medidas para combater o Covid-19, Rio Branco não pode virar Manaus.

Vocês acham mesmo que com mais de 40 anos de jornalismo uma “Nota de Repúdio,” viria me intimidar? É não me conhecer! Críticas de negacionistas da ciência para mim é um sinal de que estou no caminho certo. Passar bem! Vocês lá, eu aqui. E, ponto final na história.

OBRIGADO AOS AMIGOS

REGISTRO agradecimento dos colegas Hassem Neto e Altino Machado pela defesa. Também são a favor da vida.

POSTURA HONESTA

NÃO SOU DA FILA do gargarejo do prefeito Bocalom, mas não posso deixar de registrar a sua postura honesta de não aceitar ser usado pelos representantes de entidades comerciais, que o procuraram ontem para baixar normas confrontando o decreto do governo, que fechou as atividades comerciais. Assim se age na política séria.

NADA MAIS IMPORTANTE

NUM RÁPIDO papo, o governado Gladson disse ontem ao BLOG que, no momento, não há nada mais importante do que o seu empenho para conseguir novos lotes de vacina.

SUPUTINIK

ESTÁ MANTENDO CONTATOS para que, também consiga trazer para o estado a vacina russa Sputinik. Em cima da tese de que, vacina não tem ideologia, salva vidas.

MUITA PREOCUPAÇÃO

O QUE DEU PARA NOTAR na breve conversa de ontem foi um Gladson preocupado com o avanço da pandemia no estado, que pode levar ao endurecimento de medidas para conter o aumento da contaminação do Covid.

DECISÃO PESSOAL

SOBRE a falada nomeação da mulher do deputado federal Flaviano Melo (MDB) para uma diretoria no governo, ressaltou que foi decisão sua, sem pedido do MDB.

PARA DEPOIS DA VACINAÇÃO

O ACRE está entre os estados, o que menos recebeu vacinas. Não cabe, pois, nenhuma discussão sobre a eleição de 2022, e formação de chapas majoritárias.

EQUÍVOCO DA BANCADA

SOBRE as queixas de membros da bancada federal de que são atacados por jornalistas com cargos no governo, tenho a certeza de que, nem o Gladson e nem a Silvânia nunca pediram a ninguém para atacar políticos. Se algum comentário foi feito, foi no livre exercício do pensar.

NUNCA PEDIU

NÃO TENHO CARGO no governo e nem parentes. Nestes dois anos de governo do Gladson fiz muitas críticas as suas ações. Nunca ligou para reclamar, ou pedir algo. Tampouco, a Silvânia. E nem por isso deixaram de me tratar com respeito. Tirem ambos desta confusão tola.

GANHARIA MAIS

O ACRE GANHARIA mais se todos os deputados federais e senadores estivessem unidos e pressionando o governo federal por mais vacinas. Este é o tema mais importante.

COSME E DAMIÃO

A NOVA DUPLA Cosme e Damião da política acreana, é formada pelo vice-governador Rocha e o senador Márcio Bittar (MDB). O que um fala, o outro assina embaixo.

BOLSONARISTAS RADICAIS

AMBOS SE AFINAM até em serem bolsonaristas radicais.

CONTINUAM SUBINDO

OS NÚMEROS de contaminações pelo Covid-19 continuam subindo no estado, principalmente, na capital, e não será surpresa se a rede pública hospitalar entrar em colapso de leitos e UTIs, em muito breve. Seria o caos.

NÚMERO ASSUSTADOR

O estado está beirando as 900 mortes pelo Covid-19.

TUDO O QUE QUER

O EX-PRESIDENTE Lula indicou Fernando Hadad para ser o candidato do PT à presidência, no próximo ano. Disputar no mano a mano com o PT, é o sonho do Bolsonaro.

VITÓRIA FACILITADA

SE A ELEIÇÃO DO PRÓXIMO ANO polarizar entre Hadad (PT) e o presidente Bolsonaro, uma vitória do atual presidente estaria facilitada. O desgaste do PT é alto.

HORA DO RECUO

EXISTEM cenários na política em que um político tem de recuar e abrir a mente para novas alianças e novos nomes, mas isso parece que não passa pela cabeça do PT.

FISCALIZAÇÃO RÍGIDA

REGISTRO que não conheço nenhum caso de fura de filas na prefeitura de Rio Branco para tomar vacina, mas como há que se ter transparência, o MP deveria fazer um acompanhamento.

MOMENTO EXATO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) sabe ler como poucos o momento político. Quer primeiro ver como ficará o quadro de candidaturas dos partidos adversários para o Senado, para depois se movimentar. O JV não está morto.

FORA DOS MUROS DO PT

O DIFERENCIAL favorável ao ex-senador Jorge Viana é que, a sua figura tem votos além dos muros petistas.

DEBATE FORADE FOCO

ESTE debate de supostas “dívidas” do governo (este nega o débito) com o Hospital Santa Juliana, puxado pelo Padre Jairo, está fora de foco. O foco deveria ser sobre o que a Prelazia poderia fazer para ajudar combater a pandemia.

FRASE MARCANTE

“Para quem tem medo, tudo range.” Sófocles.