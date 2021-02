Zequinha visita casas atingidas pela enxurrada em Cruzeiro do Sul

No início da manhã desta sexta-feira, 5, o prefeito Zequinha Lima acompanhou de perto os transtornos causados pela forte chuva registrada no final da tarde de quinta-feira, 04, em Cruzeiro do Sul. Ele visitou várias famílias que tiveram suas casas atingidas pela enxurrada, acompanhado do Secretário Municipal de Obras, o engenheiro Josinaldo Batista.

Desde ontem, o prefeito está em campo com a equipe avaliando os locais que tiveram prejuízos ocasionados pela força das águas.

A moradora da Travessa Torquato, situada no bairro Nossa Senhora das Graças, Alciana Araújo, foi uma das pessoas que tiveram sua casa invadida pelas águas. Ela agradeceu a preocupação do gestor.

“Quero agradecer ao prefeito por ter vindo logo cedo acompanhar de perto a nossa situação, em busca de resolver esse problema. Eu nunca tinha passado por isso, foi muito difícil ver a água entrando dentro da minha casa e não conseguir fazer nada para impedir, foi desesperador”, contou a moradora.

O prefeito informou que muitas bueiras serão trocadas no período do verão, para que os transtornos não voltem a ocorrer, mas por enquanto as equipes já começam a realizar trabalhos paliativos em vários pontos da cidade. A moradora Maria José também teve a casa atingida pelas águas.

“Fico muito feliz em receber nosso prefeito hoje aqui, e sei que ele vai trazer uma solução para nosso problema. Ontem a chuva veio muito forte, vimos a água entrando nas nossas casas, foi uma correria para resolver”, disse .

Segundo o prefeito Zequinha, as enxurradas são problemas que ocorrem em vários locais, causadas pela falta de planejamento e crescimento desordenado das cidades. A gestão tem vários projetos para serem executados em parceria com o Estado e parlamentares, para minimizar os problemas.

“Nossas equipes da prefeitura estão agindo para tentar minimizar os transtornos causados por essa forte chuva. Estaremos sempre prontos para o trabalho. Com o apoio do governador Gladson e dos nossos parlamentares, sei que podemos melhorar a estrutura urbana da nossa cidade e tentar minimizar os problemas causados pelo nosso o inverno amazônico. Mas é preciso admitir que, dependendo do volume das chuvas, novos incidentes podem surgir. E se surgirem, estaremos juntos da nossa população, trabalhando pra solucionar problemas”, destacou o prefeito.