Polícia prende acusado de roubar motocicleta e atirar na vítima

Consultada sobre várias denúncias feitas por meio de redes sociais de que há falta de testes para Covid-19 no município e ainda de que pacientes estava retornando da unidade de referência com medicamentos para a doença sem serem testados, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) respondeu por meio do diretor de Ações Básicas, o enfermeiro Francisco Andrade.

De acordo com o profissional, que já foi coordenador do Centro de Saúde Félix Bestene Neto, unidade dedicada ao atendimento de pacientes de Covid-19 no município, nunca faltou testes para o novo coronavírus na cidade.

Relacionado

Andrade afirma que as reclamações ocorrem por conta dos critérios que devem ser seguidos para a realização dos testes para a detecção do vírus. “Os testes rápidos são para profissionais de Saúde, da Segurança e dos grupos de risco: idosos, gestantes, pacientes com comorbidades, recém-nascidos e outros, além de casos excepcionais que o médico solicite”, esclareceu.

O enfermeiro explicou ainda os procedimentos para a realização dos exames. O teste rápido, de acordo com ele, é feito a partir do 8° dia de sintomas. “Não detecta vírus e sim anticorpos, ou seja, não diz se a pessoa está com a doença, e se fizer antes do oitavo dia da falso negativo. O Swab (RT-PCR) faz-se antes do 7° dia de sintomas. Este, detecta o vírus, diz se a pessoa está com a doença”.

Sobre os critérios de diagnóstico da doença e dos procedimentos relacionados ao tratamento do paciente, o profissional disse que são de responsabilidade do médico e da equipe após a análise. “Se ele pedir um swab é porque suspeitou de Covid-19 em infecção ativa, e como o exame vai demorar alguns dias, ele tem que medicar o paciente de acordo com os sintomas”, acrescentou.

Desde o começo da pandemia, o município de Xapuri realizou 3.700 testes para detecção de Covid-19, dos quais 2.288 foram confirmados e 2.082 descartados, segundo os dados do Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).