Fernanda Hassem entrega fardamento e EPI’s para equipe de Endemias de Brasiléia

O balneário mais frequentado de Cruzeiro do Sul, o Igarapé Preto, foi interditado nesta quinta-feira, 4, pela secretaria Municipal de Saúde e Polícia Militar para evitar o aumento de casos de Covid-19 na cidade mais importante do Vale do Juruá.

Além do local, outros espaços públicos, como o acesso ao Rio Môa, também foram visitados pelas equipes que fizeram abordagens de orientação. Segundo a assessoria de Comunicação da Polícia Militar, haverá fiscalização contínua.

“O objetivo, em parceria com a equipe de saúde, é levar ao conhecimento da população o momento sensível, com a sobrecarga do sistema hospitalar do Vale do Juruá”, cita a assessoria.

Segundo o comandante da PM no Juruá, tenente-coronel Evandro Bezerra, o decreto governamental de restituições deve ser cumprido. “Certamente que as desobediências e desordens serão tratadas com a severidade da lei, mas pensamos primeiro em estabelecer um diálogo e caso necessário intervenções mais rígidas. Estamos vivenciando um dos períodos mais complicados para nossas famílias e amigos, e para que possamos passar por isso precisamos nos unir”, concluiu.