Empresário pede para Bocalom publicar decreto de reabertura dos serviços não essenciais

Francisco Braga faz parte da história da imprensa do Acre. Cartunista de mão cheia, suas charges, durante muitos anos, foram leitura obrigatório nos principais jornais escritos do estado. Dono de um talento invejável, suas charges traduziam com bom humor a política e o cotidiano do Acre e de sua capital.

Aos 56 anos, Braga mora hoje no Rio de Janeiro, onde continua trabalhando como cartunista e sempre envolvido em atividades culturais. O artista acreano se prepara para a realização de duas lives na cidade de Casimiro de Abreu, interior do Rio de Janeiro, nos próximos dias 9 e 16 de fevereiro.

A live intitulada “Um cartunista na terra do poeta”, vai ser em forma de sarau na cidade de Casimiro de Abreu. O município do interior do Rio leva o nome do poeta que mesmo tendo morrido aos 21 anos é considerado um dos maiores poetas da segunda geração romântica do Brasil.

Quem quiser matar a saudade do cartunista ou para a nova geração que tenha interesse em conhecer o talento do cartunista acreano a live da próxima terça-feira, 9, será transmitida pelo link facebook.com/cartunistabraga a partir das 18 horas, horário do Acre.