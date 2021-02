Cartunista acreano realiza live em Casimiro de Abreu, interior do Rio de Janeiro

Os alunos do 8º e 9º períodos do curso de Odontologia da faculdade Unimeta/Estácio em Rio Branco reclamam de descaso da instituição. De acordo com uma extensa carta enviada ao ac24horas pelos estudantes, a faculdade não tem dado nenhum retorno sobre um cronograma de aulas remotas. Para os estudantes, a instituição não presta qualquer informação aos alunos e não revela nenhuma estratégia acerca da conclusão das matérias que foram interrompidas.

“O motivo da indignação dos alunos tem sido a falta de informação e compromisso da instituição para com os mesmos, visto que nenhum plano de curso foi atualizado devido à pandemia. A área pedagógica da instituição não tem dado nenhuma devolutiva aos mesmos, o que tem os impossibilitado de terem conhecimento até mesmo de como e quando vão concluir as matérias que foram interrompidas em razão da pandemia, ressaltamos que os alunos possuem matérias atrasadas desde o primeiro semestre de 2020”, diz um trecho da carta.

Os alunos afirmam que têm honrado o compromisso com o pagamento da mensalidade, mesmo sem a realização das aulas. O valor mensal do curso de odontologia da instituição é de R$ 2.700.

O ac24horas falou na última segunda-feira, 1, com Dairison Viana, gerente acadêmico da instituição, que prometeu um retorno pela assessoria de imprensa, o que não ocorreu até o momento. “Isso só prova que a instituição não tem nenhum compromisso com os estudantes. Nem sendo feita uma denúncia, a gente consegue uma resposta e olha que pagamos caro pelo curso. É uma completa falta de respeita”, afirma um dos alunos do curso.

Leia a carta:

NOTA DOS ALUNOS DO 8º/9º PERÍODO DE ODONTOLOGIA DA UNIMETA/ESTÁCIO

Os alunos do 8°/9° período de odontologia vem através desta nota manifestar e expor sua INDIGNAÇÃO com a instituição ESTÁCIO/UNIMETA, acerca do que tem ocorrido nos últimos dias, e a situação em que os alunos se encontram, em razão dos fatos que passa a expor:

Inicialmente, cabe mencionar que estamos cientes e compreendemos a atual situação pandêmica que o mundo se encontra, todavia, sabemos que a referida situação, não se torna motivo ou justificativa plausível para que os alunos fiquem sem nenhum retorno da instituição e sem nenhuma estratégia acerca da conclusão das matérias que foram interrompidas e muito menos sem coordenação de curso.

O curso de odontologia da UNIMETA se encontra sem coordenador desde o dia 29/12/2020, o antigo coordenador havia deixado um cronograma de volta as aulas remotas, entretanto, com sua saída da instituição o cronograma não foi realizado. Hoje, o único período que possui cronograma de volta as aulas é o 10° período, o que também entendemos afinal os mesmos são a atual prioridade da instituição, visto que estes deveriam ter concluído a graduação no segundo semestre de 2020.

O motivo da indignação dos alunos tem sido a falta de informação e compromisso da instituição para com os mesmos, visto que nenhum plano de curso foi atualizado devido à pandemia, a área pedagógica da instituição não tem dado nenhuma devolutiva aos mesmos, o que tem os impossibilitado de terem conhecimento até mesmo de como e quando vão concluir as matérias que foram interrompidas em razão da pandemia, ressaltamos que os alunos possuem matérias atrasadas desde o primeiro semestre de 2020.

Neste diapasão, a instituição de ensino não tem elaborado sequer uma estratégia de ensino, a fim de evitar o atraso e acúmulo de matérias dos demais períodos, que já se encontram atrasados no presente momento, não houve a apresentação de nenhuma solução aos alunos pela instituição, os quais se encontram perdidos e sem nenhum auxílio institucional.

Frisa-se que os alunos têm honrado com seus compromissos para com a instituição, realizando o pagamento mensal que atualmente perfaz o valor aproximado de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), entretanto, o que estes têm recebido em troca, tem sido apenas o total descaso da instituição.

Mais uma vez enfatizamos que temos conhecimentos das consequências da pandemia, e que não tem sido fácil se adaptar a ela, contudo os alunos tiveram que se readequar a situação e continuar honrado seus compromissos, o que não tem sido recíproco.

Diante de todos os fatos narrados, o que se pleiteia é RESPOSTA, por parte da Estácio/Unimeta, afinal até quando essa situação irá se perdurar? Precisamos saber quando vamos nos formar, precisamos saber o que iremos fazer para não nos atrasarmos como o último período se atrasou, precisamos saber quando as matérias que tiveram de ser interrompidas serão ministradas, durante todo esse período de isolamento, quase um ano se passou, e nada foi feito e nenhuma resposta foi dada.

Por fim, afirmamos que o respeito mútuo entre cada integrante da comunidade universitária é essencial para a vivência consolidada da democracia de essência em nosso meio.

Ansiamos por respostas.

Atenciosamente,

ALUNOS DO 8º/9º PERÍODO DE ODONTOLOGIA DA UNIMETA