Acre passa dos 50 mil infectados por Covid-19 e chega a 884 mortes

O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) registra que o Acre teve nas últimas 24 horas 178 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. O baixo número em relação aos dias anteriores ainda não pode ser creditado às novas restrições impostas pelo decreto que recolocou o Acre na fase vermelha. Sem explicar os motivos, o boletim divulga nesta sexta-feira, 5, apenas os exames de RT-PCR, sem contar os testes rápidos.

Agora, o número de infectados subiu de 49.944 para 50.122 nas últimas 24 horas.

Mais 2 notificações de óbitos foram registradas nesta sexta-feira, sendo 1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 884 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 139.737 notificações de contaminação pela doença, sendo que 88.852 casos foram descartados e 763 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 44.202 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 221 pessoas seguem internadas.

Óbito do sexo masculino:

Morador de Sena Madureira, A. C. S., de 54 anos, deu entrada no dia 8 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 10 do referido mês.

Óbito do sexo feminino:

Moradora de Cruzeiro do Sul, A. F. L., de 29 anos, deu entrada no dia 20 de janeiro, no Hospital Regional do Juruá, vindo a falecer no dia 3 de fevereiro.