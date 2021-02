Programa de cooperação internacional entre universidades inclui instituições brasileiras

Edital prevê que universidades brasileiras façam parcerias com instituições de ensino superior do Reino Unido

Visando promover a capacitação de instituições de ensino superior públicas e privadas em programas que visam a cooperação internacional, o Edital Internacionalização e Políticas Linguísticas vai ser lançado neste mês, a fim de orientar instituições de ensino na contribuição internacional entre universidades.

De acordo com British Council, organização que está à frente da iniciativa, o edital prevê que universidades brasileiras façam parcerias com instituições de ensino superior do Reino Unido, para criar um programa de internacionalização sólido para a comunidade acadêmica e a área de pesquisa e extensão. Um dos resultados que se espera do programa é a consolidação da imagem da pesquisa brasileira no exterior.

Além de participar de ciclo de workshops, instituições de ensino poderão inscrever projetos em edital que visa estruturar programas multiculturais.

Em fevereiro e março deste ano, o British Council irá oferecer três workshops gratuitos com o objetivo de capacitar as instituições de ensino superior a estruturarem propostas de internacionalização. O primeiro deles, com o tema” Internacionalização do Ensino Superior: conceitos e dimensões” será realizado nesta quinta (4), das 9h30 às 16h30, com transmissão feita por meio do Zoom e pelo Facebook.

Já a oficina on-line sobre Políticas Linguísticas para a Internacionalização está agendada para o dia 25, e “Estruturação de Internacionalização de Políticas Linguísticas” será o tema da oficina prevista para o dia 11 de março.

Esse projeto é realizado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). O investimento previsto é de R$ 4 milhões. Mais informações estão disponíveis no site do British Council. As inscrições devem ser feitas no mesmo endereço.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil