Normando Sales deixa o governo para ser secretário de Bocalom

Rio Branco viveu uma tarde e noite de terror nessa quarta-feira, 3. Em menos de 8 horas, pessoas testemunharam a ação de organizações criminosas que atuam na capital acreana. Quatro vítimas foram feridas a tiros e golpes de faca e duas foram assassinadas. Os crimes aconteceram no Conjunto Habitacional Cidade do Povo e nos bairros Sobral, Belo Jardim e Pista.

À noite, o crime não deu trégua e por volta das 18h45min, a terceira ocorrência do dia foi registrada. O proprietário da Leo Distribuidora, Witallo Leonardo da Silva, de 22 anos, foi executado a tiros na frente de seu estabelecimento localizado a Avenida Sobral.

Segundo informações de policiais, Witallo estava conversando com um amigo na frente da distribuidora quando criminosos pararam em um veículo Jeep Renegade, de cor preta, e um dos bandidos efetuou três tiros na direção do jovem, que foi ferido com um tiro na cabeça e dois no peito. O amigo de Witallo saiu ileso durante a ação dos criminosos, que fugiram logo em seguida.

A ambulância foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o jovem já se encontrava morto. Após a morte de Witallo, a quarta ocorrência foi registrada na região do bairro Belo Jardim, na rua Princesinha. Marcos Deive dos Santos Souza, de 22 anos, foi perseguido e morto com dois tiros e seu amigo, Waltemir Júnior Antróbos, de 21 anos, foi ferido com um tiro nas costas.

A polícia informou que Marcos e Waltemir estavam conversando na frente de um comércio quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O passageiro desceu do veículo e atirou na direção dos amigos.

Marcos ainda correu na tentativa de se proteger do criminoso, correndo para dentro do comércio, mas foi perseguido e ferido com um tiro no peito e outro no braço. Marcos morreu no local antes de ser socorrido pelo SAMU. Já o amigo Waltemir foi ferido com um tiro nas costas e levando por terceiros a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Segundo Distrito. O Samu foi acionado e encaminhou Waltemir ao Pronto-Socorro do Rio Branco em estado de saúde estável. O corpo de Marcos foi removido após os trabalhos do Perito em Criminalística e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exame cadavérico.

A última ocorrência, foi registrada na rua São Pedro, no bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral. Uma mulher identificada por Cleide Teixeira Bezerra, de 34 anos, foi ferida a golpes de faca pelo seu ex-marido, um empresário.

Segundo informações da polícia, Cleide teria ido à casa do ex-marido d os dois começaram uma discussão. O homem pegou uma faca e desferiu três golpes que atingiram Cleide na coxa, nádegas e próximo aos seios. Após a ação, o acusado fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Os crimes serão investigados pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A chamada ‘guerra entre facções’ começou por volta das 12h, quando a primeira ocorrência foi registrada. O caso aconteceu na rua Maria Elza Castelo, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. O jovem Jandeson Duque de Barros, de 18 anos, foi ferido com um tiro no peito em via pública. Em seguida, o jovem Daniel Henrique Lima Barros, de 22 anos, também foi vítima de suspeitos que conduziam um veículo modelo Gol de cor prata. Este segundo caso se deu próximo a uma panificadora no bairro Recanto dos Buritis. Ambos foram para o hospital feridos a tiros e estão fora de risco.