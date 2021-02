Lojistas do Aquiri Shopping poderão aderir ao delivery a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 4, lojistas, comerciantes e pequenos empresários cadastrados e com boxe dentro do Aquiri Shopping, região central de Rio Branco, poderão usar o sistema de delivery para continuar realizando vendas e entregar mercadorias aos clientes. A medida veio após entendimento entre prefeitura e o sindicato dos Camelôs durante a vigência do decreto que impede a abertura de estabelecimentos considerados não essenciais neste momento de pandemia.

O acesso ao shopping será realizado pela lateral, via estacionamento. As entregas serão feitas pelo Portão de Serviço, em frente ao Shopping.

“Será autorizada entrada nos horários de 06h às 17h com controle de acesso ao portão. Somente será permitido a entrada de um lojista e seu preposto por loja. Fica proibido o acesso de crianças, de até 12 anos, e de idosos, com idade superior a 60 anos, no prédio”, informa a nota enviada aos lojistas.

O Aquiri Shopping diz ainda que o comunicado pode sofrer alterações a qualquer momento. Antes disso, ocorreu um princípio de confusão nessa semana na entrada do estabelecimento, onde comerciantes e a Polícia Militar, que fiscaliza aglomeração e abertura de comércio em meio a Bandeira Vermelha, discutiram por conta da proibição do acesso dos lojistas aos boxes dentro do shopping popular.

Ao ac24horas, o tenente-coronel Bino, da Polícia Militar e que organiza a fiscalização do decreto no município, informou que houve um acerto com sindicato após pedidos dos comerciantes. “É uma alternativa para usar o espaço para vendas”, explica.

O estado seguirá pelo menos até o próximo dia 19 regras impostas pela Bandeira Vermelha da pandemia, onde somente serviços essenciais são permitidos a funcionar. Um grupo de empresários já planeja uma segunda manifestação nesta semana para exigir a abertura do comércio no Acre.