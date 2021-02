Zona Azul continua operando e distribuindo multas na bandeira vermelha da pandemia

No começo de 2019, eu senadora Mailza Gomes, tinha acabado de tomar posse para o Senado Federal, o Brasil passava por mudanças e precisávamos escolher um presidente que representasse o diálogo, equilíbrio e que unisse as pessoas em torno de um propósito único: o desenvolvimento do Brasil, dos estados e municípios. Tínhamos passado por uma crise financeira intensa nos anos anteriores, e agora, precisávamos dar respostas para a nossa gente. Precisávamos aprovar projetos que melhorem as vidas das pessoas, e o senador Davi representava toda essa expectativa. Além disso, nossos estados ficam na região Norte, na Amazônia, ele representa o Amapá e eu, o Acre, estados que precisam do apoio federal para desenvolver. Saber que o presidente conhece a nossa realidade e dificuldades é muito importante. Fiz campanha, votei nele e fiquei muito feliz pela condução dele nos temas mais importantes de nosso país.

Este ano de 2020 foi um ano desafiador. A crise sanitária que se instalou no mundo, devido à pandemia do covid-19, trouxe muitos problemas para nosso país: mortes, medo, desemprego, isolamento e muita saudade de nossas famílias. Porém, em meio a tanta indecisão e ansiedade sobre o futuro, o Senado Federal representou muito bem nossa nação. A Casa foi o primeiro parlamento do mundo a realizar votação remota, e a primeira matéria votada remotamente foi o projeto de decreto legislativo que declarou calamidade pública no Brasil, em razão da pandemia do coronavírus (PDL 88/2020). O Sistema de Deliberação Remota (SDR), desenvolvido pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM) em parceria com o Prodasen durante a gestão do presidente Davi foi algo que possibilitou o trabalho seguro e remoto. Assim foi possível, por exemplo, votar matérias extremamente importantes para nosso país, como o auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais e outras categorias. Também conseguimos aprovar o auxílio financeiro de R$ 125 bilhões a estados e municípios para combate à pandemia do covid-19. Foram mais de 300 matérias aprovadas para garantir mais tranquilidade no enfrentamento dessa pandemia. Nós senadores, somos muito gratos pelo carinho e respeito que o presidente senador Davi Alcolumbre tem conduzido o Senado Federal. Certamente, ele deixará um legado de liderança e protagonismo para nosso Brasil.

Obrigada, presidente senador Davi Alcolumbre

Por senadora Mailza Gomes