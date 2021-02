Vacina de Oxford pode reduzir transmissão da Covid-19 em até 67,6%

Apesar da pandemia, o número de empresas abertas no Acre em 2020 é bem maior que as que foram fechadas. De 6.807 empresas abertas somente 2.000 encerraram as atividades ao longo do ano passado, fazendo um saldo de 4.807 firmas que permaneceram ativas –ou 70% do total registrado em 2020.

O transporte rodoviário de cargas, muito impulsionado pelo delivery, foi o setor que mais registrou. Grande parte é Micro Empreendedor Individual.

Relacionado

No entanto, quando se compara o 3o quadrimestre com o 2º quadrimestre, o Acre é o líder em fechamento de empresas: 28,6% fecharam as portas nesse período em relação ao anterior.

O Acre encerrou 2020 com 44.107 empresas em operação em todos os municípios.

Os dados estão contidos no relatório do 3o quadrimestre de 2020 do Mapa das Empresas, uma plataforma do Ministério da Economia cuja atualização foi divulgada nesta terça-feira (2).

O relatório traz série de informações sobre a abertura e fechamento de empresas no Brasil. Como exemplo, as chamadas ´Sociedade Anônima´, dentre os principais tipos de empresas, apresentou crescimento no tempo de abertura no terceiro quadrimestre de 2020, sendo que no Acre esse modelo leva apenas 1 dia e 16 horas, com variação de – 4 dias e 22 horas em relação ao segundo quadrimestre de 2020. Tocantins lidera nesse item. Além de Tocantins e Acre, Sergipe leva 1 dia e 17 horas, com variação de – 4 dias e 13 horas em relação ao segundo quadrimestre de 2020.

Em relação às empresas limitadas, o registro é parecido. Quando analisado o recorte do último quadrimestre de 2020, o Acre apresentou maior crescimento, com 260 sociedades limitadas abertas (+62,5% em relação ao 2º quadrimestre/2020 e +109,7% em relação ao 3º quadrimestre/2019). Todos os Estados registraram aumento de ao menos 20% nos números do terceiro quadrimestre de 2020, quando comparados com o mesmo período do ano anterior.