Acre tem apenas 8 leitos clínicos vagos para Covid-19 no Estado

A cada dia, com o crescimento sem controle da pandemia do novo coronavírus no Acre, o reflexo nas unidades de saúde é sentido pelos profissionais que veem o colapso iminente e a possibilidade de os pacientes poderem ficar sem atendimento. A situação é tão grave que no boletim de assistência divulgado pelo governo do estado nesta quarta-feira, 3, existem apenas 8 leitos clínicos disponíveis em todo o estado.

Dos 170 leitos em todos os hospitais públicos do estado destinados ao tratamento da Covid, 162 estão ocupados. Ou seja, a taxa de ocupação é de mais de 95%.

A situação mais grave no Hospital do Juruá, onde há apenas um leito clínico desocupado. Em Rio Branco, são 126 leitos clínicos, sendo que 93 estão com pacientes.

Leitos de UTI estão 84% ocupados

Quando se trata dos leitos destinados aos pacientes que precisam de tratamento intensivo, a maior preocupação é no INTO, onde apenas 3 dos 45 leitos estão vazios. No pronto-socorro, dos 10 existentes, 6 estão vazios, o que significa que Rio Branco possui hoje 9 leitos de UTI desocupados.

Em Cruzeiro do Sul, 17 leitos de UTI estão ocupados. O Hospital Regional do Juruá possui 20 desses leitos. Em todo o Acre, 287 pessoas estão internadas por conta da Covid-19, sendo que destes, 78 estão em UTI.