Rio Branco dará início a Festival de Dança com transmissão pelo YouTube nesta quarta

O 4⁰ Festival de Dança de Rio Branco será transmitido pelo YouTube (www.cutt.ly/riobrancodanca) nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, a partir das 19h, em tempo real. Com o tema ‘Viralizadança’, o evento migra para a internet devido à segunda onda da pandemia do novo coronavírus, que alavancou os casos em todas as regiões do país.

Os candidatos já foram selecionados pela curadoria e devem receber a premiação em dinheiro logo após as apresentações, que ocorrem no Cine Teatro Recreio seguindo as medidas sanitárias vigentes. O primeiro dia é dedicado aos artistas solo, o segundo às duplas e o terceiro aos grupos.

Promovido pela Associação de Dança do Acre (Asdac), o festival é um dos projetos aprovados pelo edital da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, que é gerido pela prefeitura por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).