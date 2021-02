Polícia Civil captura dupla que praticava roubos na zona rural de Bujari

A prefeitura de Brasiléia iniciou na terça-feira (2), a vacinação em idosos contra a Covid-19, seguindo o cronograma dos grupos prioritários. Desta vez, os beneficiados com a vacina foram os idosos que fazem parte do grupo com 80 ou mais anos de idade.

Para a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde definiu que o atendimento será feito, a princípio, nas residências dos idosos, visando evitar a formação de filas, aglomerações e riscos à saúde do grupo de risco.

Nesse primeiro momento, Brasileia foi contemplado com 20 doses, onde foram vacinados os 20 idosos com mais idade do município. A vacinação ocorreu de maneira domiciliar e foi acompanhada pelo Secretário de Saúde, Joãozinho Melo.

“Neste primeiro momento, em virtude do baixo quantitativo de vacinas, priorizamos os idosos acima de 80 anos, que estão em maior situação de vulnerabilidade. Todos serão atendidos, de maneira gradativa, e receberão uma equipe da secretaria de saúde em suas casas”, explicou o secretário de saúde do município, Joãozinho Melo.