Decisão de suspender prazos processuais causa revolta na OAB

Um entre as dezenas de pacientes internados com complicações da Covid-19 no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, localizado no Vale do Juruá, interior do Acre, fugiu da unidade de saúde sem receber alta médica. O paciente se evadiu mesmo sem receber dos profissionais de saúde a informação se ainda estava transmitindo o vírus ou não.

A fuga do paciente, entre essa segunda e terça-feira, 2, ocorreu justamente quando o número de novos casos e mortes causadas pelo coronavírus vem aumentando na segunda cidade mais importante do Acre. No Hospital de Campanha do município há 83 pacientes internados. Destes, 69 estão na clínica Covid e 14 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Duas pessoas que estavam internadas tiveram alta. Sobre o paciente que fugiu sem receber alta, a direção do Hospital de Campanha não informou se o paciente ainda transmitia o vírus. Também não foi informado qual será o procedimento adotado pela unidade de saúde com relação a esse paciente.