Promoção de última hora! Voos de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 565

O 1º sargento do Corpo de Bombeiros, Abrão Pupio, e o 2º sargento da Polícia Militar, Joelson Dias, ambos ligados ao vice-governador Major Rocha, retornaram ao Gabinete Militar do governador Gladson Cameli. O decreto do retorno dos militares está publicado na edição desta sexta-feira, 29, Eles haviam sido exonerados no ano passado após desentendimentos públicos entre o chefe do Palácio Rio Branco e o vice.

O ac24horas apurou que o retorno de Pupio e Dias foi um ato em comum acordo entre o governador e o vice e seria o início de uma nova recomposição pela governabilidade. À reportagem, Rocha confirmou que o ato foi combinado com Gladson e como os militares são de sua confiança, acabaram sendo agregados novamente ao gabinete militar, mas por enquanto sem cargos. Antes de serem afastados do Palácio por Cameli, a dupla era nomeada como chefes de Departamento.

“Como estamos trabalhando numa recomposição, é possível que sejam nomeados. Mas isso está sendo tratado com o governador”, disse Rocha, que está atuando como governador em exercício.